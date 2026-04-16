I Carabinieri hanno arrestato ieri sera un muratore di 43 anni, residente in città e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento restrittivo rappresenta l’epilogo di una delicata indagine avviata alla fine dello scorso mese di marzo, quando l’ex compagna dell’uomo aveva trovato il coraggio di rivolgersi ai militari per denunciare una prolungata serie di comportamenti vessatori. Alla luce della situazione, i Carabinieri avevano immediatamente attivato la procedura di tutela d’urgenza prevista dal “Codice Rosso”, relazionando l’Autorità Giudiziaria che ha successivamente disposto la misura cautelare.

Durante le fasi di esecuzione del provvedimento, l’attenzione dei militari ha permesso di far emergere un ulteriore illecito. Sottoponendo l’uomo a una perquisizione personale, i Carabinieri hanno infatti rinvenuto nella sua disponibilità oltre 8 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro mentre all’uomo è stata contestata anche l’illecita detenzione.

Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente