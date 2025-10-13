Una squadra dei Vigili del fuoco della centrale operativa del Comando di Cagliari è intervenuta, nelle prime ore del mattino di oggi, per l’incendio di due autovetture in sosta in via Oslo a Quartu Sant’Elena.

Le fiamme che hanno coinvolto il primo veicolo, si sono poi propagate ad una seconda vettura e ad una terza auto in sosta nelle vicinanze.

Gli operatori VVF, con il supporto di due automezzi, hanno delimitato l’area, spento le fiamme che hanno coinvolto i veicoli, provveduto alla messa in sicurezza del luogo e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

Non risultano persone coinvolte.