Quartu, 17enne accoltella il papà con un machete: i genitori all’inizio hanno cercato di coprirlo

Il 17enne che è stata arrestato per avere accoltellato con un machete il padre 40enne a Quartu, all’inizio, è stato “coperto” dai genitori, che quindi hanno tentato di proteggerlo dichiarando il falso. La coppia, infatti, ha detto ai poliziotti intervenuti nel loro appartamento che erano stati svegliati nel cuore della notte da alcuni rumori provenienti dall’esterno della casa. L’uomo, un 40enne, sarebbe andato all’esterno della casa per verificare la natura dei rumori e, lì, sarebbe stato accoltellato. Le sue urla disperate, sempre stando al racconto iniziale della coppia, avrebbero portato la moglie a precipitarsi fuori per soccorrerlo, trovandolo sanguinante. Lo stesso quarantenne ha detto agli agenti di essere stato accoltellato da uno sconosciuto, probabilmente un ladro che voleva rubare un motorino. Una ricostruzione che, però, si è rivelata falsa e ha fatto capire agli agenti che l’intento principale della donna e dell’uomo era quello di coprire il figlio aggressore. Infatti, dopo che l’uomo era già stato portato al Brotzu con l’ambulanza, la donna ha nuovamente chiamato il centro operativo della questura di Cagliari: “Tornate qui, c’è nuovamente l’aggressore armato di machete”.

Solo a quel punto, ai poliziotti, la donna ha vuotato il sacco: ha riferito che il loro figlio 17enne stata danneggiando alcuni arredi della casa e ha confidato che, in realtà, il marito era stato aggredito dal figlio con due coltellate alla schiena dopo una discussione per futili motivi. Il giovanissimo, su disposizione del pm di turno del tribunale dei Minori di Cagliari, ha disposto il trasferimento del diciassettenne nel carcere minorile di Quartucciu. Il quarantenne ferito è ancora all’ospedale, ferito e dolorante ma, fortunatamente, non in pericolo.