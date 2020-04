Quartu, 1784 famiglie in ginocchio già in fila per il bonus degli 800 euro della Regione. A Capoterra invece già 919 cittadini: è la spia di una situazione di fortissima difficoltà in una Sardegna dove è tutto ancora chiuso ma il virus si allontana con due soli contagi. I Comuni stanno ricevendo centinaia di richieste dalle persone che hanno bisogno dei sussidi per arrivare a fine mese e comprovano una situazione di difficoltà, perchè hanno perso il lavoro o hanno l’attività ferma. Si prevedono dunque in tutta l’Isola migliaia di domande per avere gli 800 euro, che porrebbero essere disponibili già dalla prossima settimana.