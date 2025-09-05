Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale, Nucleo Vigilanza Ambientale, nella bonifica del territorio e nella caccia a chi vandalizza l’ambiente senza pietà: un duro e costante lavoro che, giorno dopo giorno, produce gli effetti desiderati. Chi non lo capisce con le buone maniere lo farà dovendo mettere mano al portafoglio, insomma, poiché troppi sono i rifiuti sparsi in giro a discapito di tutta la comunità.
Un onere non indifferente infatti grava sulle spalle dei cittadini attraverso gli interventi di bonifica necessari per ripulire dove in pochi sporcano e l’amministrazione comunale, capitanata da Graziano Milia, non tollera più atteggiamenti così oltraggiosi soprattutto nei confronti di quel fragile ecosistema messo in pericolo dalla mano dell’uomo.