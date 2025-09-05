Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale, Nucleo Vigilanza Ambientale, nella bonifica del territorio e nella caccia a chi vandalizza l’ambiente senza pietà: un duro e costante lavoro che, giorno dopo giorno, produce gli effetti desiderati. Chi non lo capisce con le buone maniere lo farà dovendo mettere mano al portafoglio, insomma, poiché troppi sono i rifiuti sparsi in giro a discapito di tutta la comunità.

Un onere non indifferente infatti grava sulle spalle dei cittadini attraverso gli interventi di bonifica necessari per ripulire dove in pochi sporcano e l’amministrazione comunale, capitanata da Graziano Milia, non tollera più atteggiamenti così oltraggiosi soprattutto nei confronti di quel fragile ecosistema messo in pericolo dalla mano dell’uomo.

Ecco quindi nuovi blitz delle forze messe in campo: in via Londra scovata e bonificata una discarica a cielo aperto e via le carcasse arrugginite delle macchine abbandonate. La sanzione? Ben 1600 euro. Una cifra non di poco conto, anzi, che deve essere considerata anche un deterrente per evitare di essere severamente sanzionati qualora saltasse in mente di abbandonare i rifiuti in giro.