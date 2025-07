Bagni aperti al Poetto e anche nel Parco Matteotti. I servizi igienici saranno disponibili tutto l’anno grazie all’avvio del Cantiere LavoRas in capo ai Servizi sociali comunali. Un progetto che da una parte porta un contributo alla comunità locale, dall’altra garantisce un’occupazione a 10 quartesi che attraversavano una situazione di difficoltà lavorativa.

L’avvio del primo dei sette cantieri LavoRas progettati dal Comune di Quartu Sant’Elena permette di garantire un servizio importante per la cittadinanza e non solo. I lavoratori si occuperanno infatti dell’apertura, della pulizia e del presidio di tre servizi igienici ubicati nel territorio comunale, tra il lungomare e il centro-città.

Due servizi igienici sono infatti al Poetto, uno nei pressi del campo di basket e uno di fronte al McDonald: saranno al servizio dei tanti frequentatori della spiaggia ma anche dei tanti cittadini che scelgono il nostro lungomare per rilassanti passeggiate o per praticare l’attività sportiva. Il terzo bagno è quello recentemente ristrutturato all’interno del parco più centrale di Quartu, interessato da un progetto di riqualificazione urbana. Dopo la ristrutturazione della fontana e, appunto, la riapertura dei bagni è infatti previsto un allargamento della co-progettazione che ha recentemente permesso la rinascita dello Spazio Michelangelo Pira: il parco diventerà quindi il giardino dove sviluppare le attività all’aperto organizzate nell’ambito del centro intergenerazionale.

Ampliati rispetto al passato anche gli orari di apertura. Nel lungomare i servizi saranno utilizzabili dalle 7 del mattino alle 8 della sera; nel centro città il servizio sarà garantito dalle 8 alle 20, coprendo quindi tutte le ore della giornata, anche in considerazione della recente estensione degli orari di apertura dell’area verde interessata.

“L’apertura dei servizi igienici, come già accaduto negli anni scorsi, non si limiterà quest’anno alla cosiddetta bella stagione, ma proseguirà anche nei mesi meno caldi – dichiara il ViceSindaco Tore Sanna -. D’altronde in Sardegna il periodo di freddo intenso è talmente ristretto che possiamo goderci la bellezza del nostro litorale o un po’ di relax nel verde del parco anche ben oltre l’estate. Inoltre, in considerazione dell’importanza del servizio, si è cercata la soluzione per estendere quanto più possibile gli orari di apertura. Il cantiere si inserisce in un progetto più ampio che punta allo sviluppo del pubblico interesse, garantito in questo caso dall’accessibilità e dalla fruibilità dei bagni, ma anche a dare un impiego a diversi cittadini quartesi che erano alla ricerca di un lavoro. Ulteriori servizi alla comunità saranno infatti offerti dagli altri cantieri LavoRas ormai prossimi all’avvio, senza limitarsi al mero assistenzialismo ma piuttosto garantendo la dignità di un’occupazione”.