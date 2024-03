Quarantenne travolto sulle strisce nella via Peretti “maledetta” a Selargius, è grave al Brotzu

Un quarantenne di Sestu, Gianluca Spanu, è stato travolto sulle strisce pedonali in via Peretti da una donna cagliaritana di trentasei anni al volante di una Ford Ka. L’impatto è stato molto forte, all’altezza del civico 2, quindi nel tratto selargino della strada, a Su Planu. Il pedone, grave, è stato portato a sirene spiegate al vicino ospedale Brotzu: ha riportato alcune fratture e un trauma cranico ma, prima di essere caricato in ambulanza, era cosciente. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Sul posto è intervenuta la polizia Locale di Selargius, agli ordini del comandante Marco Cantori.

In quel punto le strisce pedonali sono state rintracciate un mese fa e sono ad alta visibilità. Fatale, quindi, una disattenzione o del pedone o dell’automobilista, quest’ultima residente in una strada vicinissima a quella via Peretti “maledetta”, teatro di tre incidenti, uno dei quali mortale, negli ultimi tre mesi.