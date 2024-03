In un quadro di tutela della sicurezza alla circolazione, continuano i servizi per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza da parte dei carabinieri di tutta la provincia di Cagliari.

La notizia positiva è che, tra le persone controllate, solamente un rider 33enne è stato trovato alla guida di un’utilitaria con un tasso alcolemico superiore rispetto al limite consentito per legge. Per lui, ovviamente, sono scattate le segnalazioni amministrative e penali.