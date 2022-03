Stop alle quarantene per chi entra in contatto con un positivo: basterà una Ffp2

Si alleggeriscono le regole anti Covid con i primi passi verso la normalità, obiettivo verso il quale ci si muoverà a grandi passi a partire già da venerdì prossimo, 1° aprile. I positivi dovranno continuare a stare in isolamento, ma c’è già una importante novità, perché potranno uscire appena il tampone sarà negativo senza aspettare i 7 o 10 giorni di quarantena inizialmente previsti. La quarantena viene invece completamente eliminata per chi ha avuto contatti con un positivo, che sia vaccinato o no: non dovrà più isolarsi ma auto sorvegliarsi, indossando una mascherina Ffp2 e facendo tamponi di controllo fino al quinto giorno. Per il resto, potrà condurre una vita normale. A scuola si continuerà a fare lezione in presenza anche se in classe sono stati rilevati casi di positività: gli alunni dovranno però indossare obbligatoriamente la mascherina Ffp2 e controllare di restare negativi.

Addio dunque alle maxi quarantene di intere famiglie, ma anche di amici e amici degli amici, in una infinita catena che in questi anni ha intrappolato nella morsa del Covid milioni di persone. L’obiettivo è convivere con il virus, grazie alla vaccinazione che secondo gli esperti consente di allentare le maglie delle restrizioni. Ovviamente anche a vantaggio di il vaccino non l’ha fatto.