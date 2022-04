Punto Verde, ecco tutti i migliori consigli per fare crescere sempre le vostre piante sane

PUNTO VERDE, CONSIGLI PER FAR CRESCERE

LE VOSTRE PIANTE SANE….

.

Insetticida e fungicida biologico per definizione, l’olio di neem è alla base di

qualsiasi coltivazione biologica. Il principio attivo contenuto al suo interno,

l’azadiractina, è efficace contro gli attacchi più comuni di insetti e funghi delle

piante.

Preparato naturalmente ottenuto per spremitura a freddo. Solidifica a 7°C, per

ripristinare la fluidità portare a temperatura al di sopra di tale soglia.

Diluire 15 ml di prodotto in un litro di acqua.

Applicare con uno spruzzino pompa in maniera uniforme sulla superficie

interessata. All’occorrenza ripetere il trattamento dopo 5 giorni.

Utilizzato insieme al sapone molle di potassio aumenta l’efficacia sugli insetti

ed elimina le melate.

