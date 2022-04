Omicron 2 dilaga: è ufficialmente la variante più diffusa

Omicron 2 dilaga e si prende tutto. Ancora una volta, il Covid costringe a fare i conti con una variante che si trasmette in un attimo e con cui è più facile persino ricontagiarsi, anche a breve distanza. Intanto è proprio Omicron 2 la variante più diffusa al mondo, presente nel 90% dei contagi.

Secondo i dati del rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, su scala globale, BA.2 ha cominciato a prendere piede già nelle prime settimane dell’anno per superare BA.1 già nella seconda metà di febbraio. Oggi è ovunque, oltre il 90%, salvo che nelle Americhe, dove è ancora al 65,79%. Resta allo studio la situazione delle nuove varianti frutto di ricombinazione come quella XE, della quale al 29 marzo erano state depositate circa 600 sequenze. Le prime stime suggeriscono che abbia un vantaggio del 10% in termini di trasmissibilità rispetto a BA.2, ma “la scoperta richiede ulteriori conferme”. Indipendentemente da Xe, il rapporto avverte che “il tasso di evoluzione e il rischio che emergano nuove varianti, comprese quelle ricombinanti, è ancora molto elevato”.

Di fronte a una situazione così complicata, intanto si spera nell’estate e nella temperature miti nemiche del virus. Ma la speranza che tutto passi da solo non basta, e perciò il governo sta valutando come muoversi e il 20 aprile renderà noti i prossimi passaggi, mentre virologi e microbiologi tornano alla ribalta a lanciare allarmi: ieri Crisanti ha detto che, con questi numeri, la mascherina non basta più.