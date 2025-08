L’ordinanza verrà pubblicata entro questa sera.

Punta Molentis riapre e riparte: via mare accoglierà gli avventori e dalla settimana prossima al via la bonifica per permettere di raggiungere la spiaggia anche dalla strada. Il sindaco Gianluca Dessì: “Amiamo e rispettiamo la nostra terra, non facciamoci del male”.È il primo cittadino che annuncia la possibilità di poter usufruire nuovamente della perla del territorio che domenica scorsa è stata violentata dalle fiamme che hanno distrutto 100 ettari di vegetazione: un danno incalcolabile, economico e morale, un attentato contro il bene di inestimabile valore invidiato da tutti. “Questa è una ripartenza, dobbiamo dare un segnale forte: la Sardegna è un’isola sicura, io confido nella giustizia ossia che possano essere assegnati alle patrie galere i colpevoli di quest’atto criminoso e dolososo, e non soltanto contro il nostro territorio”.Un invito infine rivolto a tutti: “Cerchiamo di essere attenti quando andiamo nella spiaggia di Punta Molentis, è un patrimonio dell’umanità. Augurimo una buona ripartenza, insieme potremmo trovare le soluzioni per il nostro territorio; la Regione Sardegna mi auguro, e ne sono certo, farà la sua parte non solo per Villasimius bensì per tutti i territori colpiti da questi gravi atti”.