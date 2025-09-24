Denunciato un 57enne di Pula, amministratore unico di una società operante nel settore della ristorazione: è ritenuto responsabile di diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l’omessa sottoposizione dei dipendenti a visita medica, la mancata formazione adeguata dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, l’installazione non autorizzata di impianti audiovisivi e la mancata custodia in sede del documento di valutazione dei rischi.

A suo carico sono state elevate ammende per un importo complessivo pari a 3.662,08 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 2.847,67 euro.