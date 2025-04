Una buona notizia per i cittadini che non dovranno aspettare con il batticuore le bollette per la gestione dei rifiuti, infatti nella seduta del Consiglio Comunale dell’11 aprile sono state approvate le tariffe Tari per l’anno in corso. Le tariffe restano sostanzialmente invariate, un risultato che è stato possibile grazie all’attività di recupero condotta dal Comune, che ha portato alla messa a ruolo di ulteriori 2.100 metri quadrati.

L’ampliamento della base imponibile ha consentito di ripartire i costi tra un numero maggiore di contribuenti, neutralizzando di fatto gli effetti dell’inflazione.

Le scadenze per il pagamento saranno suddivise in tre rate, è comunque prevista la possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 2 dicembre.

A partire da quest’anno, inoltre, l’autorità Arera ha introdotto una componente perequativa di 6 euro per tutte le utenze, destinata a finanziare il nuovo bonus Tari: una riduzione del 25% della tariffa per i nuclei familiari con basso reddito Isee.

Si conferma dunque l’impegno dell’Assessorato e dell’amministrazione ad una gestione del tributo quanto più equa possibile del tributo, con attenzione ai costi e alla sostenibilità degli stessi.

Sul sito istituzionale e sul portale online dedicato dello “sportello del contribuente” saranno a breve disponibili tutti i dettagli.

“Ricordiamo che è raggiungibile dall’homepage istituzionale tra i “servizi” oppure direttamente dal link https://servizionline.comune.pula.ca.it/portal/ .

Attraverso la funzione di login tramite Spid o CIE, il contribuente può verificare in autonomia i versamenti effettuati a titolo di IMU e TARI dal 2020 a oggi. Inoltre, dopo una fase sperimentale ormai conclusa, dall’emissione 2025 tutti i contribuenti potranno anche vedere automaticamente la propria bolletta TARI 2025. Pertanto, anche se saranno assenti o ci fossero disservizi postali, potranno controllarla dal proprio smartphone. Non dimenticate la possibilità di contattare il facilitatore digitale. Una figura professionale che vi potrà aiutare in questi procedimenti online, presente fisicamente in Comune dal lunedì al venerdì. Per maggiori informazioni consultate sempre il sito” spiega il Comune.