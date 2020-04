Pula, incendiata l’auto del comandante dei barracelli: grave atto intimidatorio nella notte. Nel mirino è finito Gianluca Spagnolu, molto stimato in paese: ignoti hanno dato fuoco alla sua auto parcheggiata fuori da casa, un attentato in piena regola sul quale stanno indagando i carabinieri, anche per capire quale possa essere il movente. Anche in questi giorni Diu emergenza Covid i barracelli stanno dando un supporto importante sul territorio palese, l’attentato ha destato grande preoccupazione a Pula.