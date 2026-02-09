Si sono riuniti per omaggiare l’uomo che ancora oggi è ricordato per la sua lungimiranza nell’aver reso il territorio ancora più attrattivo.

Giovanni Pirinu ha ricevuto gli auguri da parte di tutti: “Dopo la Santa Messa, officiata dal parroco Don Marcello Loi, i festeggiamenti sono proseguiti con un piacevole rinfresco” ha comunicato il Comune.

“Durante la cerimonia il Sindaco Walter Cabasino, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità pulese, ha consegnato al Signor Giovanni una targa ricordo, con l’augurio di poter festeggiare tanti altri compleanni.

Un momento emozionante vissuto con grande gioia, insieme ai parenti e ai numerosi cittadini.

Una ricorrenza vissuta dal festeggiato con serenità e con il suo proverbiale umorismo e immancabile ironia”.

Non sono mancati momenti di toccante commozione quando dai ricordi del neo centenario “sono emerse testimonianze di una Pula del passato”.

Ilaria Collu: “Il suo chiosco, il suo mare, la sua Nora evocano ricordi indelebili di una spensieratezza infinita e felicità immensa”.