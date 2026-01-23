Pula, il ciclone Harry devasta l’area archeologica di Nora: danni ingenti, “non poca preoccupazione degli amministratori locali e chi nel sito ci lavora o se ne prende cura”. Le istituzioni sono già al lavoro: “Ieri – ha dichiarato l’assessora regionale dei Beni culturali, Ilaria Portas – dopo avere ricevuto la triste notizia e le segnalazioni su quanto accaduto a Nora è stata mia cura mettermi subito in contatto con le due Soprintendenze della nostra Regione per attivare nell’immediato e per le vie più brevi una rapida comunicazione. Sarò puntualmente informata di tutti gli eventuali danni subiti ai nostri beni culturali, nella speranza ovviamente che siano limitati a pochi siti. La nostra sensibilità verso il tema è massima e voglio rassicurare tutte e tutti che, oltre me che mi muovo in queste ore in prima linea, sono impegnati anche gli uffici dell’assessorato. A breve sarà mia cura fare anche un sopralluogo per verificare in prima persona i danni”.

Il Sindaco Walter Cabasino ha ringraziato l’Assessora per il suo interessamento e la sua vicinanza. “Il sito archeologico di Nora – ha ribadito Cabasino-oltre ad essere uno dei beni identitari più importanti della Sardegna è un forte attrattore turistico, visitatato da oltre 112 mila persone e dove lavorano, tra dipendenti e servizi annessi, più di 20 operatori. Confidiamo nell’interesse delle istituzioni perché il sito possa essere destinatario di risorse adeguate per il ripristino dei danni causati dal ciclone”.