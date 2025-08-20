Esattamente due notti fa vandali ignoti hanno preso di mira le aree attrezzate del Pinus Village e di Porto Columbu dedicate alle persone disabili, danneggiando due sedie JOB. Sedie speciali, del valore di circa 700 euro l’una, che, ogni giorno, consentono a cittadini e visitatori con disabilità motorie di fare il bagno in sicurezza e godere del mare durante il periodo estivo.

“Un gesto inaccettabile” è stato definito dal sindaco Walter Cabasino e la sua amministrazione che, oggi, ha comunicato la lieta notizia: “Un gesto di grande generosità, grazie alla donazione di Sardegna Accessibile, associazione con cui l’Amministrazione collabora per rendere le spiagge locali sempre più inclusive e accessibili, concittadini e visitatori non dovranno attendere i tempi di riparazione delle sedie JOB danneggiate e potranno tornare subito a godere del mare di Pula e a vivere con spensieratezza queste giornate estive”.