“Non bestemmiare, Dio ti sente il Comune no”. Legato al palo dell’illuminazione con il filo di ferro, avvisa gli automobilisti che imboccano la via non asfaltata a prestare attenzione al fine di non riportare danni alle ruote. Voragini, pietre disseminate lungo il percorso non lineare che, se affrontato a velocità sostenuta, potrebbero far imprecare i guidatori: ecco il cartello, quindi, scritto e appeso da chi con ironia ha messo in evidenza la problematica. “Io ho già segnalato tante volte” spiega un residente che ha condiviso l’immagine singolare della nuova segnaletica verticale.