Il progetto si chiama “Orme d’ombra”, ad accogliere la donna il Sindaco Walter Cabasino e tutta l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Pula Cultura Diffusa.

Ieri, durante l’incontro, Rosalba ha consegnato alla nostra comunità il nastro rosso con il ricamo del nome di Flavia Mello Agonigi, vittima di femminicidio in un’altra città. Il nastro sarà conservato in una teca come simbolo di memoria e impegno contro la violenza di genere.

Walter Cabasino, Sindaco di Pula: “È stato un pomeriggio intenso ed emozionante, un’occasione per riflettere su questa importante tematica per rinnovare l’impegno dell’Amministrazione a continuare a parlarne, soprattutto tra i più giovani, attraverso incontri, iniziative e attività di sensibilizzazione”.

Manuela Serra, Assessora alle Politiche Sociali: “Come assessora e insegnante sento ancora più forte la responsabilità di ribadire quanto sia fondamentale educare all’affettività, al rispetto e alla cultura della non violenza. Dobbiamo partire dai bambini e dai ragazzi, perché è attraverso la crescita emotiva, la consapevolezza e l’ascolto che possiamo prevenire ciò che, purtroppo, continua a succedere. Continueremo a lavorare con determinazione per portare avanti percorsi di sensibilizzazione e iniziative dedicate alle nuove generazioni. Solo attraverso un’educazione attenta e condivisa potremo costruire una comunità più consapevole, capace di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza, ogni giorno.

È stato un incontro intenso, commovente e necessario. Un momento di memoria, ma soprattutto di responsabilità. Continueremo a esserci”.

Ilaria Collu, Consigliera di Minoranza: “Un momento di grande condivisione che pone l’attenzione ancor di più sulla necessità e il dovere di cambiare, la violenza è un dramma personale ma anche dell’intera comunità, è una scelta consapevole, la responsabilità delle istituzioni è quella di intervenire concretamente sia sugli aspetti socioculturali che legali ed economici”.