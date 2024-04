Pula, auto e moto d’epoca fanno sognare gli appassionati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Straordinario successo per l’ esposizione di Auto e Moto d’Epoca al ” Vintage Fest ” di Pula . Sono stati tantissimi gli auto e motoveicoli che ieri mattina hanno raggiunto la Piazza Tina Anselmi a Pula .Stupendi gli esemplari proposti da ” Moto Club SS 195 di Sarroch “, ” Lambretta Club Sardegna” , Gruppo Old Cars Friends e ” Renault 4 Sardegna “.A partire dalle ore 11,00 gli appassionati delle due ruote hanno cosi’ potuto ammirare le stupende Lambrette, le Vespe e le Moto esposte in gran numero , allo stesso tempo gli amanti delle quattro ruote d’ Epoca hanno potuto osservare alcuni autoveicoli di altissimo interesse storico e collezionistico come Lancia Aprilia Pininfarina Trasformabile del 1938 ,Fiat Balilla del 1932 ,Fiat 1100 103 A del 1955, Lancia Fulvia Coupe’ prima serie del 1965 , Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale del 1965 ,due esemplari di Lancia Fulvia 2 C , Lancia Fulvia Coupe’ Rallye del 1967,Fiat 850 Special del 1968, Alfa Romeo Giulia 1.3 Ti del 1969, Opel Rekord C

del 1970, Lancia Flavia 2000 del 1970, Volkswagen Maggiolone Cabrio del 1972, Fiat 500 R del 1973, Volkswagen T1 del 1973, Alfa Romeo Giulia Super 1.3 del 1974, Mp Lafer del 1974, Lancia Fulvia Coupe’del 1975, Alfa Romeo Spider 1.3 Junior del 1975,Triumph Spitfire 1500 del 1976,Alfa Romeo Nuova Giulia Super 1.3 del 1977 ,Fiat 124 Spider del 1977,Citroen Dyane 6 del 1978, Volkswagen Dune Buggy del 1981 , Citroen 2cv Special del 1983, Citroen 2cv Transat del 1984 ,Alfa 75 del 1989, Jaguar Sovereign del 1989, Ginetta G 32 del 1992. Bellissime anche le numerose e coloratissime Renault 4 ed ancora esemplari di Jaguar, Maserati, Lancia Delta Hf ,Alfa Romeo Giulia,Fiat Tempra e le intramontabili Fiat 500 . Nel pomeriggio il corteo degli auto e motoveicoli ha attraversato il centro storico di Pula tra l’ entusiasmo dei residenti e dei turisti per raggiungere il litorale di Nora dove i mezzi si sono schierati in esposizione statica. Successivamente gli equipaggi hanno fatto ritorno nella Piaz

za Tina Anselmi dove e’proseguita l’ esposizione al pubblico ed il ” Mercato Vintage “. In serata il via alla musica con ” Willy Pulp Dj Set vinilico ” , il ” Monologo Teatrale” con Giada Angioni , il Tributo Live ai Nomadi con ” Il Clan dei Mercanti e Servi “ e la premiazione finale . Una giornata intensa che ha visto il grande impegno profuso dalla Pro Loco di Pula , dai Club di Auto e Moto storiche , da tutti gli Espositori e da tantissime persone che hanno contribuito allo svolgimento della Manifestazione . Una prima edizione del ” Vintage Fest ” a Pula, sicuramente da ricordare.