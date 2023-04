Pula anticipa l’estate, poker di concerti in piazza del Popolo per i primi turisti

Pula è già in versione “turistica”: dopo il grande successo della giornata di Pasquetta con il gruppo musicale “NonSoulFunky”, che ha fatto cantare e ballare i presenti in piazza e, soprattutto, attirato decine di visitatori, si replica domenica con il primo appuntamento della la rassegna “A Mengianu – Aprile&Maggio in musica”. “Con questa nuova rassegna musicale vogliamo anticipare la stagione estiva, su cui stiamo già lavorando. Vogliamo potenziare l’offerta di intrattenimento e riuscire ad attirare turisti e visitatori con continuità, in tutte le stagioni dell’anno, e non solo durante i mesi estivi” spiega Donatella Fa, assessora al Turismo. Non solo mare cristallino e rovine di una città antica che riaffiorano dall’acqua e regalano un cospicuo assaggio dei tempi che furono, quando gli antichi abitanti del luogo, impegnati a rendere maestosa la città con mosaici e costruzioni pressoché indistruttibili, trovavano il tempo per svagarsi nell’anfiteatro con le commedie e tragedie più in voga in quei secoli. I tempi sono cambiati e anche i modi di fare spettacolo e la musica, i concerti in piazza, tanto sognati ai tempi della pandemia, hanno ripreso piede e piacciono assai. Quindi, perché non incentivare questa passione e regalare a cittadini e turisti, già dai mesi che precedono la vera stagione di richiamo internazionale, appuntamenti in musica? “Insieme alla Proloco Pula e all’Associazione ViviPula, che riunisce i commercianti del territorio, stiamo facendo un importante lavoro di squadra per valorizzare e promuovere il territorio” prosegue Fa. Una strategia semplice ma di forte impatto e richiamo per far brillare Pula tutto l’anno e accendere i riflettori ben prima che il gran caldo scaldi le giornate estive.

Domenica 16 aprile, alle ore 11:00, in Piazza del Popolo, Alice Marras e Federico Valenti inaugureranno la nuova rassegna musicale che è stata ideata per allietare le prossime mattine domenicali.

La rassegna proseguirà poi il 23 con i Betty Loop, il 7 con i Naked e il 21 con Adele Grandulli e Ninni Montalbano.