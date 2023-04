Capoterra più sicura con i lavori nella diga di Poggio dei Pini: “Basta drammatiche alluvioni”

Capoterra più sicura grazie ai lavori nella diga del lago Poggio dei Pini, il sindaco Beniamino Garau: “La città negli anni passati è stata teatro di eventi drammatici che hanno sconvolto la nostra comunità e per questo motivo priorità dell’amministrazione comunale e della Regione Sardegna deve essere quello di attuare interventi finalizzati a ridurre il rischio e a contrastare il dissesto idrogeologico”. Una lunga attesa, di ben 15 anni, che di certo non sono serviti a far cancellare dalle menti di tutti l’orrore e la morte causati dalla furia dell’acqua. Eventi drammatici dovuti a una natura furente, che si ribella e si arrabbia e semina disgrazie. Ben è cosciente di questa bipolarità l’amministrazione comunale Garau che ha accolto con grande enfasi gli attesi lavori della di messa in sicurezza della diga di Poggio dei Pini: un intervento strategico fondamentale che consentirà alla nuova diga il transito in sicurezza di una portata d’acqua superiore a quella che si verificò in occasione della drammatica alluvione del 2008.

“Quest’importante opera strategica è frutto di un grande lavoro sinergico tra tutti gli enti, grazie al lavoro del Presidente Solinas, dell’Assessorato ai Lavori pubblici e Assessore Saiu, della Cooperativa di Poggio dei Pini, del Comune di Capoterra e del CSBM (Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale)” ed “è la testimonianza della nostra volontà politica sinergica di costruire una città sicura e di mettere in sicurezza le nostre aree per la salvaguardia del nostro meraviglioso territorio”.