Pula, addio a Viviana Atzori, 49 anni, la guerriera che ha affrontato 9 anni di malattia con positività: “Non arrendetevi mai”. Ha combattuto con tutte le sue forze “con positività e buon umore”, il 16 settembre aveva pubblicato un video commovente sui social raccontando la sua esperienza per diffondere il messaggio di speranza a chi combatte contro le avversità della vita.

Un nodulo al seno era comparso nel 2017, lo aveva curato con la chemioterapia e la radioterapia. Dopo qualche tempo era stato necessario però sottoporsi alla mastectomia. “Ho affrontato tutto sempre con positività” aveva espresso la donna. In seguito sono sopraggiunti dolori alle ossa, erano comparse le metastasi, e anche in questo caso il male lo ha affrontato con grinta e determinazione. Poi è stato intaccato il fegato, ma nemmeno questa volta il tumore ha vinto.

Ha arrestato anche quello alla testa, sopraggiunto poco dopo, “avevo un forte dolore come se mi stessero aprendo il cervello”.

Con una cura particolare il male è stato bloccato sino a un mese fa, quando i dolori l’hanno costretta a letto, all’oncologico.

Oggi la sofferenza è terminata ma non la forza che ha trasmesso.

Sui social in tanti le rendono omaggio e la ricordano con infinito affetto: “Sei un esempio per tutti” si legge tra i tanti post dedicati a Viviana.