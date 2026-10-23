“Tre serrande, su e giù ogni giorno per 64 anni. Tra poco le chiudiamo per l’ultima volta”. Esordisce così in un post social Italo Sulliotti, il proprietario dello storico negozio di deliziosi cioccolati, caramelle, biscotti, vini, liquori e grappe di Viale Trieste. Un punto di riferimento per tantissimi cagliaritani che per decenni si sono affidati alla qualità dei prodotti e alla professionalità di Italo.

“Abbiamo aperto in viale Trieste nel 1962. Da allora è passata di qui mezza Cagliari: chi veniva per la bottiglia buona da regalare, chi per il liquore che non si trovava da nessun’altra parte, chi per le caramelle all’uscita da scuola e poi è tornato con i figli”, racconta Sulliotti.

“Ora è arrivato il momento di chiudere questo capitolo. Abbiamo avviato la svendita di tutto fino ad esaurimento”, spiega.

“Ma più di tutto: venite a salutarci. Anche solo per due chiacchiere e un ultimo giro tra gli scaffali. Ci fa più piacere di qualsiasi incasso”.