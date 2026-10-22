Pochi istanti, poi il buio e l’irreparabile. Se ne è andato in un attimo Riccardo Dozio, dipendente di 36 anni della ditta di logistica Nival di San Giovanni Lupatoto.

Come riportato da L’Arena, Riccardo è stato ritrovato senza vita in casa di Buttapietra, vicino Verona, dalla compagna Michela lunedì pomeriggio.

“Al mattino era andato dalla sua dottoressa, perché da alcuni giorni non si sentiva bene, e una decina di giorni fa si era anche recato al pronto soccorso, ma nessuno si aspettava che accadesse quello che è accaduto”, raccontano la mamma Renata Mantovani e la sorella Selena a L’Arena.

Un ragazzo descritto dalla famiglia come “sempre pronto ad aiutare”, amante dello sport e e della montagna.

Un dolore incommensurabile per la famiglia e la compagna, a cui ora tutta la comunità si stringe per ricordare un giovane andato via troppo presto.