Pula, 6.500 euro donati all’Associazione che si occupa dei ragazzi autistici: il ricavato della FunRun ancora una volta a sostegno di chi si prodiga per i più fragili.

Venerdì sera, al Teatro Maria Carta, durante le premiazioni dei giovani talenti di Pula nello studio e nello sport,

l’Amministrazione Comunale e ViviPula hanno consegnato all’Associazione A18 un assegno simbolico di 6.500 euro,

frutto del ricavato della corsa benefica Pula FunRun.

Mentre nel 2024 l’importo raccolto era stato devoluto all’Associazione “Il Paese dei Cuori”, che sostiene le

cardiopatie infantili, quest’anno è stato destinato a un’associazione che si prende cura di ragazzi maggiori di 18

anni con disturbo dello spettro autistico.

Per questi giovani adulti, l’associazione ha creato una casa e un centro abilitativo, garantendo loro un percorso di

autonomia e continuità anche quando i loro genitori non ci saranno più.

Durante la cerimonia, il Consigliere Salvatore Di Caro e il Presidente di ViviPula CCN, Ettore Caboni, ideatori della Pula FunRun, hanno voluto rivolgere

un sentito ringraziamentoall’Amministrazione Comunale, che fin da subito ha abbracciato il progetto, e a tutti i

partecipanti, che hanno trasformato una semplice corsa in un vero atto di solidarietà.

Tante novità in serbo anche per il 2026: l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ViviPula, è già al lavoro

per la prossima edizione.

Walter Cabasino, Sindaco di Pula: “La Pula FunRun dimostra ancora una volta come lo sport possa unire la comunità e promuovere valori importanti. Siamo orgogliosi di supportare questo progetto come Amministrazione e ancora più orgogliosi della straordinaria risposta della nostra comunità che, con entusiasmo, ha partecipato e contribuito a rendere felici tanti ragazzi e famiglie”.

Elisabetta Loi, Assessora allo Sport: “La Pula FunRun vuole ricordare e dimostrare come lo sport, oltre a trasmettere

valori, favorire la crescita fisica e psicologica e promuovere

la socialità, possa offrire qualcosa in più. L’obiettivo è fare del bene: lo sport può essere anche il motore per sostenere

chi nella vita deve affrontare maggiori difficoltà”.

Salvatore Di Caro, Consigliere di Maggioranza – “Il successo

della Pula FunRun è la dimostrazione concreta di come lo sport possa diventare un potente veicolo di sensibilità e

solidarietà. Un evento che, anno dopo anno, riesce a unire il piacere della partecipazione all’impegno nel sostenere

cause di grande valore sociale. Nel 2024 abbiamo scelto di sostenere le cardiopatie infantili, devolvendo 5.500 euro

all’associazione Il Paese dei Cuori. Un gesto dal forte valore simbolico e umano, reso possibile dalla straordinaria

risposta dei partecipanti. Nel 2025 l’attenzione si è rivolta a un’altra causa fondamentale: il supporto alla Fondazione

per l’Autismo, alla quale siamo orgogliosi di aver destinato 6.500 euro. Un risultato che conferma la crescita dell’evento

e la sensibilità di una comunità sempre più consapevole”. Ettore Caboni, Presidente del ViviPula CCN: “Questi

traguardi sono stati raggiunti grazie a tutte le persone che,

con entusiasmo, hanno sposato il nostro progetto, trasformando una semplice corsa in un vero atto di

solidarietà. Insieme all’Amministrazione Comunale, siamo già al lavoro

per la prossima edizione, che si presenterà rinnovata in alcune sue parti e riserverà grandi novità, capaci di stupire

ed emozionare. Un’edizione speciale che ci permetterà di sostenere una causa di fondamentale importanza, il cui

annuncio ufficiale è previsto per gennaio.

La Pula FunRun continua il suo cammino: correre insieme per fare del bene”.