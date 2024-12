Prova da Mazzuzi. Mazzuzi era uno storico ed assortito negozio della Cagliari di una volta dove alle “radio esotiche” si affiancavano marche note e garantite. I bandieroni all’angolo tra via Baylle e via Savoia erano il caratteristico segno distintivo del celebre store che invitava ad entrare per gli acquisti o per semplice curiosità.

Il negozio si presentava in modo originale con la scritta “cambio gestione” che ricompariva periodicamente, al suo interno un affastellamento di marche e sottomarche inebriavano la vista degli appassionati di elettronica. “Quella ha il dolby surround”, l’altra l’equalizzatore, ma “costara de prusu”, era un classico argomento sul tavolo della discussione. Di certo non mancava l’ampia scelta di offerte alle “Nazioni di Bruno”, per alcuni era l’alternativa al famoso negozio di via Alghero ma c’era chi andava direttamente lì a colpo sicuro, forte di qualche “dritta”. Poi è arrivato il momento in cui la radio si è spenta per sempre, ad inizio del terzo millennio, quando il negozio ha abbassato definitivamente le saracinesche.

Maurizio Savigni- pagina Fb “Cagliari fotografica- tra passato e presente”