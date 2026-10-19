Preoccupano le proteste che hanno visto protagoniste in questi giorni le piazze di tutta Italia, in particolare Bologna, Torino e Milano dove le vetrine di numerosi negozi sono state distrutte da alcuni facinorosi e ci sono stati durissimi scontri con le forze dell’ordine. Momenti di altissima tensione sui quali è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Ogni violenza è inaccettabile. Alle forze dell’ordine va la piena solidarietà”, ha detto il capo dello Stato alla cerimonia inaugurale della 39esima assemblea nazionale delle province d’Italia.

Intanto questa mattina si è tenuto un vertice d’emergenza della premier Meloni con il vicepremier Antonio Tajani, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, i ministri Matteo Piantedosi per gli Interni, Guido Crosetto per la Difesa e Francesco Lollobrigida per l’Agricoltura. In video collegamento il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Presenti anche i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, e quelli dell’intelligence.

Oggi pomeriggio si è anche riunito il Consiglio dei Ministri per concordare soluzioni veloci ed efficaci non solo per i disordini in piazza ma anche per i blocchi degli scioperi di autotrasportatori e agricoltori.