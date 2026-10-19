Dopo le foto-denuncia su Casteddu Online il chiude lo Scano di via Cesare Cabras per topi. Il provvedimento temporaneo è stato adottato con ordinanza n.9872026 del sindaco Massimo Zedda. L’Istituto sarà chiuso dal 20 al 23 ottobre 2026.
Per consentire agli operatori incaricati di effettuare un intervento di derattizzazione, resterà chiusa temporaneamente, dal 20 al 23 ottobre 2026, la sede di Via Cesare Cabras dell’Istituto di Istruzione Superiore “D. Scano – O. Bacaredda”.
Il provvedimento, considerato che le attività di derattizzazione non consentono la presenza in sicurezza di alunni e personale scolastico, è stato adottato con ordinanza n.98 firmata oggi, lunedì 19 ottobre 2026 dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda.
Prima di procedere alla riapertura dell’Istituto dovranno essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.