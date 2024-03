Professor Claudio Velluti, la famiglia ringrazia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ringraziamento

La famiglia Velluti, profondamente commossa per le innumerevoli manifestazioni di stima e di affetto tributate al loro carissimo

Professor Claudio Velluti

Ringrazia di vero cuore quanti con la preghiera, la presenza, gli scritti, hanno preso parte al loro immenso dolore. In particolare, la famiglia ringrazia la D.ssa M. Emilia Marcello e tutto il personale Medico ed Infermieristico del Reparto di Rianimazione dell’ Ospedale Brotzu per l’ assistenza competente ed umana; il Dott. Fabrizio Polo per la premurosa costante vicinanza e l’ amicizia di sempre; i Cappellani dell’ Ospedale per la sollecitudine nell’offrire l’ultima benedizione e la comune preghiera; Padre Enrico Deidda per l’ affettuosa vicinanza ed il conforto spirituale; Il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco per la commemorazione che ha ricordato il rapporto dello sportivo e del professionista con la sua Isola e la sua Città; l Associazione Atleti Azzurri d’ Italia per la partecipe presenza del suo Gonfalone alle esequie; i Presidenti del CONI Regionale Bruno Perra e della Federbasket Sarda Tore Serra per averne onorato lo spirito sportivo; gli innumerevoli pazienti che, anche a distanza di anni, hanno voluto manifestargli gratitudine ed affetto per le cure ricevute e per il loro rapporto umano; il giornalista Roberto Rubiu per il ritratto dello spessore sportivo, professionale ed umano di Claudio Velluti.

Ag. funebre Meloni

Tel 070487397