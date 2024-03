Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sparite le strisce pedonali tra via Roma e piazza Matteotti. E crocieristi costretti allo slalom tra le auto in via Roma. Il cantiere per la riqualificazione del fronte mare ha fatto sparire i semafori per dare al traffico più fluidità. Ma pagare il conto ora sono i crocieristi, anche stamattina lunghe processioni davanti al porto sul lungomare New York 11 settembre e tra via Roma e il largo Carlo Felice.

“Il terminal crociere è la cartina di benvenuto in città”, attacca Marco Benucci, consigliere comunale Pd, “e non è possibile che oggi non ci siano percorsi guidati e attraversamenti pedonali sicuri di collegamento con via Roma e la zona principale della città. I turisti devono potersi muovere senza rischiare di creare disagi al traffico e soprattutto in sicurezza”.