Primo maxi incendio a Capoterra, è già allarme per il caldo dei prossimi giorni

Grosso incendio a Monte Arrubiu, a Capoterra: in azione due elicotteri e diverse squadre di volontari. Immancabili anche quest’anno i roghi, la stagione estiva è appena iniziata e già si registrano i primi incendi: fiamme alte alimentate dal forte vento stanno avvolgendo parte della fitta vegetazione del territorio capoterrese da questo pomeriggio. Per contrastare l’avanzata del fuoco sono in azione più mezzi tra i quali due in volo e diverse squadre che operano a terra.