Nuovo affondo di Forza Italia contro Solinas: “Non servono nuovi ospedali, investa a Cagliari sul Brotzu”

Nuovo affondo di Forza Italia contro Solinas, nuovo episodio di una saga che da qui alle regionali riserverà non pochi avvincenti capitoli. Sotto accusa, l’annunciato piano per costruire nuovi ospedali in Sardegna da parte dell’assessore alla Sanità Doria, che non va giù agli alleati, pronti a cogliere la palla al balzo per picconare l’ipotesi Solinas bis.

Il fuoco di fila era iniziato con la Lega che ha attaccato sulle strade e poi appunto, gli ospedali, con centristi e Forza Italia sulle barricate. ieri con Cappellacci, oggi con il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco.

“Il Brotzu è un ospedale di eccellenza per Cagliari e l’intera area vasta. Un polo di riferimento per l’intera rete sanitaria del territorio, con specialità all’avanguardia per diverse patologie”. Parte da questo concetto l’opinione del presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, che si pronuncia sulla futura geografia dei nosocomi del Sud Sardegna. “Si parla della realizzazione di nuovi ospedali alle porte del capoluogo ma non bisogna dimenticare che il cuore della sanità di Cagliari è proprio nel presidio ai piedi del colle di San Michele. Il consiglio comunale dovrà essere necessariamente coinvolto – ammonisce – sulle decisioni riguardanti il nuovo assetto degli ospedali isolani, assicurando il potenziamento degli attuali servizi esistenti. La costruzione di nuovi stabili richiederà diversi anni. Non possiamo abbandonare al suo destino un polo di eccellenza unico anche a livello nazionale”. Gli investimenti vanno dunque fatti, ma puntando sul Brotzu e sulle altre strutture della città: “Occorre ridare ossigeno ad alcune delle branche in maggiore sofferenza – conclude Tocco – con l’arrivo di specialisti e infermieri, andando a potenziare reparti e servizi che da tempo attendono rinforzi”.