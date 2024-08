Presenze in spiaggia a Capoterra: per il sindaco ottima stagione, per la minoranza un flop

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Estate, forse, agli sgoccioli, si tirano le prime somme dei mesi estivi, intensi più che mai e non solo per il gran caldo che ha imperversato per settimane: tra giugno e settembre, generalmente, si racchiude il massimo picco dei turisti e vacanzieri che scelgono le località sarde per godere del meritato relax e Capoterra, meta di approdo anche per tanti cittadini del territorio e delle zone limitrofe che non vogliono percorrere ore di viaggio incolonnati per strada, non è da meno. Di qualche giorno fa i dati e le considerazioni da parte dell’amministratore in carica riguardo l’ultimo mese: 9 mila presenze segnate dai ticket pagati per usufruire dei parcheggi di Maddalena spiaggia e posti camper sold out. Un andamento che ha soddisfatto Beniamino Garau e che permette di guardare al futuro con positività. Di tutt’altro parere, invece, Corda, presidente della commissione vigilanza, che non percepisce i dati diffusi come un successo e rincara la dose per i giorni di ferragosto: “Il tempo era buono eppure in pochi hanno scelto il nostro litorale. Gli anni passati erano circa il 60% in più le presenze in spiaggia. Un fallimento, insomma, dovuto al fatto che non sono stati proposti eventi e manifestazioni parallele in modo tale da richiamare una maggiore affluenza. E 300 posti auto occupati al giorno non sono tanti, considerato che in passato sono stati il doppio”.