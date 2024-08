Ladri scatenati a Selargius, ancora vetri delle auto in frantumi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora vetri delle auto in frantumi per rastrellare tutto ciò che si trova all’interno dell’abitacolo, ladri scatenati in città, l’ultimo episodio registrato è accaduto in via delle Viole. Un’amara sorpresa per il proprietario dell’Alfa Romeo che ha trovato la sua vettura parcheggiata con un vetro anteriore distrutto. Non solo: autoradio portato via, come accadeva negli anni’80/90. Non si arrestano gli episodi di microcriminalità nel territorio dell’hinterland cagliaritano, un fenomeno sempre marcato ai danni degli automobilisti che parcheggiano in strada. Generalmente i reati vengono messi a segno nelle ore notturne ma non sono escluse azioni anche durante il giorno. La tecnica è pressoché sempre la stessa: vetro spaccato per aprire la portiera e abitacolo passato al setaccio per ripulirlo di ogni bene. Ieri l’ennesimo colpo messo a segno in una delle vie del centro abitato: ingenti i danni, oltre il vetro da sostituire è stato rubato lo stereo.

E non è la prima volta, bensì “la seconda in un paio di mesi” che i ladri prendono di mira la stessa automobile, ha raccontato ieri pubblicamente il proprietario della vettura danneggiata.