Precipita dal 30esimo piano di un hotel: morta una donna di 52 anni

Dramma a Napoli. Una donna di 52 anni è morta ieri sera attorno alle 20 precipitando dal 30esimo piano dell’hotel Ambassador in via Medina. Inutile il tempestivo intervento del 118, la 52enne è morta sul colpo. La donna sarebbe caduta al nono piano della struttura. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’ identità della vittima e su ciò che possa essere accaduto in quell’hotel. Al momento, infatti, non si escludono nè il gesto volontario nè l’ipotesi omicidiaria, ma gli inquirenti tendono a ritenere più veritiera la prima tesi.