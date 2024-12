P&P Solutions è lieta di annunciare l’inaugurazione del suo nuovo ufficio a Sestu, situato in Località is Coras 9 piano 1. Questo nuovo spazio rappresenta un’importante pietra miliare nella crescita dell’azienda e un passo avanti nel miglioramento dei servizi offerti ai nostri clienti.

La cerimonia di inaugurazione si terrà Venerdì 6 Dicembre alle ore 18.30 , e vedrà la partecipazione di importanti esponenti del settore, clienti, partner e la comunità locale.

L’inaugurazione del nuovo ufficio riflette il continuo impegno di P&P Solutions verso l’innovazione e l’eccellenza. Il nuovo ufficio sarà un hub strategico per le nostre operazioni in Sardegna e ci permetterà di fornire un supporto ancora più diretto e personale ai nostri clienti. Lavoriamo anche nel resto dell’Italia, espandendo continuamente la nostra presenza per offrire servizi di alta qualità su tutto il territorio nazionale.

“Siamo entusiasti di aprire questo nuovo ufficio a Cagliari,” hanno dichiarato Nicola Pinna e Alessandro Peddis” soci fondatori di P&P Solutions …questo nuovo spazio ci darà l’opportunità di espandere i nostri servizi e rafforzare i rapporti con i nostri clienti locali.”

Il programma della giornata prevede un breve discorso di apertura, una visita guidata dell’ufficio, e un rinfresco per tutti gli ospiti.

Vi invitiamo a unirvi a noi per celebrare questo importante traguardo. Per maggiori informazioni e per confermare la vostra presenza, vi preghiamo di contattare il numero 3519406654 o via email [email protected]

Note per i Redattori: P&P Solutions è Leader nel settore delle progettazioni , costruzioni e del fotovoltaico , impiantistica ed energia pulita. Con quasi 20 anni di esperienza, P&P Solutions continua a innovare e a espandere i propri servizi per soddisfare le esigenze dei clienti.