Positiva al Covid, mamma di Maracalagonis dà alla luce Lodovica al Ss. Trinità: “La piccola sta bene”

Lei è positiva, così come il compagno, e dà alla luce la loro seconda figlia nel Covid hospital di Cagliari principale, il Santissima Trinità. Federica Falqui ha partorito Lodovica in totale sicurezza, in un ambiente protetto. A raccontare la storia è la sindaca di Marcalagonis, Francesca Fadda: “Federica Falqui e Luca Peddis di Maracalagonis con le loro bambine, Camilla 9 anni e Lodovica di appena qualche giorno: sono tutti positivi al Covid-19, tranne la nuova nata, e Federica mi ha raccontato di aver partorito presso l’ospedale Santissima Trinità, reparto Covid, con un team fantastico di operatori sanitari e sono state attuate le procedure predisposte per la paziente gravida infetta, che è stata pertanto immessa nel percorso protetto allestita per i Covid-19. Mamma Federica è tornata a casa e in contatto con Ats e con la sottoscritta domani presenterà attraverso i nostri servizi comunali efficientissimi e online i documenti della bambina che versa in ottime condizioni, negativa al Covid”.

“Una bella storia che può davvero dare forza e coraggio a tante donne in attesa dei loro bambini. Tanti auguri a mamma e papà e buona vita piccola Lodovica Peddis, da tutta l’amministrazione comunale”.