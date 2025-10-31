Inferno di fuoco a Macchiareddu e notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco, impegnati da circa l’una in un vasto incendio divampato all’interno di un capannone di un impianto per il recupero di rifiuti da metalli provenienti da apparecchi elettrici ed elettronici, nella zona industriale di Macchiareddu.

Le fiamme, visibili a distanza, hanno interessato una vasta porzione della struttura, generando una densa colonna di fumo. Sul posto sono intervenute due squadre provenienti dalla centrale di Viale Marconi, supportate da tre autobotti, un carro schiuma, automezzi per il trasporto di autorespiratori, un’autoscala e una cisterna ad alta capacità idrica.

Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse a causa della natura dei materiali coinvolti, si sono protratte per diverse ore. In mattinata i Vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area, per eliminare gli ultimi focolai e scongiurare eventuali riprese dell’incendio.

Le attività di intervento sono coordinate dal funzionario di guardia del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.