E’ in pensione da 5 anni, ma si mette a disposizione della comunità.

Non ci sono medici di famiglia e da parte dei residenti scatta la mobilitazione: viene proposta anche una raccolta firme da inviare alla Asl per chiedere disperatamente la risoluzione del problema. Troppi i chilometri da percorrere per una visita o una ricetta urgente, un disagio non indifferente e, soprattutto, la salute non può aspettare. C’è chi ha trovato posto a San Giovanni Suergiu, a oltre 20 km di distanza, e chi, invece, nemmeno quello. Ecco, allora, che il sindaco si propone per dare una mano, per tamponare questa emergenza senza fine che mette in croce ogni giorno non solo i residenti di Portoscuso ma di mezza Sardegna.

In pensione da anni, ha espresso l’intenzione di indossare nuovamente il camice per il bene della comunità e i cittadini hanno accolto positivamente questa iniziativa con la speranza che la situazione, in generale, possa, con il tempo, migliorare.