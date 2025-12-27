Durante lo sbarco degli autoveicoli a bordo della motonave proveniente da Barcellona, i finanzieri, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno fermato un’autovettura con a bordo una donna che, da subito, ha manifestato agitazione.

Gli accertamenti esperiti sui titoli di viaggio esibiti, sulla proprietà dell’autoveicolo nonché le risposte incerte ed evasive fornite dalla fermata, hanno destato sospetti da parte dei militari e delle unità cinofile impiegate.

Le ricerche, anche grazie all’impiego dei cani antidroga Karma e Fred, che hanno manifestato particolare interesse nella parte posteriore del veicolo, hanno portato all’individuazione di un vano artificiosamente predisposto nel bagagliaio della vettura dove si trovavano celati diversi involucri di plastica contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 4 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e la cittadina spagnola è stata tratta in arresto in flagranza.