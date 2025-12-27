I Carabinieri della Stazione di Arbus sono intervenuti stanotte presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dopo una richiesta di aiuto pervenuta alla Centrale Operativa da parte del personale sanitario.
La segnalazione riguardava la presenza di un agricoltore di 48 anni, di nazionalità rumena, residente nel territorio del Medio Campidano, che durante le fasi del triage aveva consegnato spontaneamente al medico di turno un coltello a serramanico. L’arma, della lunghezza complessiva di 23 centimetri, con lama di 11 centimetri, è stata immediatamente posta sotto sequestro dai militari intervenuti.
L’uomo è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.