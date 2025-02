È stato arrestato questa mattina a Vallecas, centro città di Madrid, il nuorese Salvatore Vespertino, latitante da luglio 2023 quando era stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 8 anni di reclusione per il reato di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo.

L’anarchico 38enne è anche ritenuto responsabile, all’interno dell’inchiesta “Panico”, dell’attentato del primo gennaio 2017 alla libreria fiorentina “Il Bargello”. Si pensa che il gesto fosse inoltre legato al movimento di estrema destra Casapound. Purtroppo, quella notte un poliziotto è rimasto gravemente ferito nel tentativo di disinnescare la bomba, perdendo una mano e un occhio. L’arresto di questa mattina è frutto anche del lavoro investigativo eccellente da parte della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Digos di Firenze, attenzionando i legami di Vespertino in altri paesi europei come Spagna, Francia, Svizzera e Grecia. Un dispiegamento di forze notevole e lavoro di sinergia fra i vari Stati che ha permesso il risultato raggiunto oggi.