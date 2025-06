Tragedia sfiorata alla stazione ferroviaria di Pesaro grazie ad un giovane poliziotto, Enrico Severa che ha evitato accadesse io peggio. 36 anni e tanto coraggio per questo ragazzo che ha salvato un uomo che stava per essere investito da un treno. I fatti risalgono a questa notte, quando la pattuglia ha ricevuto una segnalazione di un uomo pericolosamente vicino ai binari e in forte stato di alterazione. Quando Severa ha detto all’uomo di fermarsi dopo aver scavalcato la recinzione e non è stato ascoltato, lo ha raggiunto e portato via, salvandogli la vita. Infatti, dopo pochi istanti è arrivato un treno che avrebbe provocato l’irreparabile.

“Ho agito d’istinto, è il nostro lavoro”, racconta il 36enne, che ha messo a repentaglio la sua vita per salvarne un’altra. Coraggio e dedizione testimoniate anche dalle immagini di video sorveglianza, che hanno filmato la drammatica scena, fortunatamente a lieto fine.