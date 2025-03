Ore di straordinario non pagate per le annualità 2023 e 2024 – Una situazione insostenibile per il personale della Polizia di Stato.

La situazione degli straordinari non pagati per gli anni 2023 e 2024 sta diventando insostenibile per il personale della Polizia di Stato. In occasione della festa del papà, l’ANIP – Italia Sicura denuncia il mancato pagamento delle ore di straordinario svolte dagli agenti, molti dei quali si trovano lontani dalle proprie famiglie per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Non solo queste ore vengono liquidate con compensi irrisori rispetto ad altre categorie di lavoratori meno specializzati, ma si sommano a stipendi bassi, mai adeguati all’inflazione, orari estenuanti e turni notturni. Da oltre due anni, i poliziotti attendono il pagamento di quanto loro dovuto, una condizione che sta logorando economicamente e psicologicamente il personale. “Abbiamo il dovere di vigilare e denunciare questo scandaloso trattamento. Si tratta di vero e proprio sfruttamento, senza diritti né rispetto. È vergognoso!” – Le carenze di personale, causate da anni di scelte politiche inadeguate, costringono gli agenti a coprire turni massacranti. Tuttavia, la mancata retribuzione degli straordinari non è solo un danno economico, ma anche un colpo alla dignità e alla motivazione di chi serve il Paese con dedizione. L’ANIP – Italia Sicura chiede con fermezza un intervento immediato del Governo affinché venga garantito il pagamento tempestivo delle ore di straordinario per il 2023 e il 2024. I poliziotti non possono continuare a subire le conseguenze di una cattiva gestione amministrativa. Di fronte al silenzio delle istituzioni, l’ANIP – Italia Sicura, con la collaborazione dei colleghi, ha deciso di organizzare una manifestazione pacifica per sensibilizzare il Governo su questa incresciosa situazione. La proposta prevede un’azione simbolica e legale: una “Auto Consegna in caserma”, in cui gli agenti si riuniranno prima o dopo il turno di servizio per ribadire la richiesta di vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione delle ore straordinarie. Questa iniziativa vuole essere un segnale chiaro e deciso: gli agenti di Polizia meritano rispetto, tutele e il giusto compenso per il loro lavoro. Il tempo delle promesse è finito, ora servono risposte concrete.