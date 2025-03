L’ennesima tragedia sulle strade sarde ha portato via quesito pomeriggio Alessio Marras, autotrasportatore per una ditta di Villacidro morto a soli 30 anni in un incidente con la sua moto.

Stando alle prime ricostruzioni, il 30 enne ha perso il controllo della sua Ducati Monster lungo la Strada Provinciale 62 al km 1, finendo contro il guardrail.

Alessio lascia i genitori e la fidanzata.