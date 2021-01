Polastri a Radio Casteddu: “I tagli degli alberi pericolanti a Cagliari? Fermati dopo le proteste”

“I tagli degli alberi pericolanti a Cagliari? Fermati dopo le proteste”, Così Marcello Polastri, presidente della commissione comunale Sicurezza a Cagliari a Radio Casteddu: “Un albero è crollato in viale Trento, per fortuna non ci sono stati feriti. Sono 14 mila gli alberi pubblici e altrettanti quelli dei giardini privati che si affacciano sulla strada, ma non tutti curati, e a volte si ammalano e muoiono. Le jacarande del largo Carlo Felice ad esempio vennero piantate molto piccole, e lo stesso accadde in piazza Carmine, ma oggi molte piante si sono ingigantite e creano problemi o sono malate. le sostituzione sono pronte. Ci siamo fermati per le proteste. Dopo i tagli in viale Buoncammino sono intervenuti anche i carabinieri e questo ha bloccato tutto. Ma gli alberi rischiano di cadere”.

Risentite qui l’intervista di Marcello Polastri del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

