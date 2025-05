500 mila euro i fondi destinati alla novità che si aggiunge ai lavori di riqualificazione intrapresi in tutto il territorio di Capoterra. A darne notizia è il consigliere di maggioranza Franco Magi che spiega: “L’amministrazione del Sindaco Beniamino Garau, grazie anche al fondamentale aiuto del vice Sindaco e Assessore dei Lavori Pubblici Silvia Sorgia, si è fin da subito contraddistinta per una grande sensibilità verso le opere di interesse pubblico e le infrastrutture, in particolare sociali e sportive, alcune delle quali possono già essere apprezzate nella loro straordinaria bellezza ed utilità: è il caso della riuscitissima riqualificazione del litorale di La Maddalena e del viale San’Efisio, che con tutti i servizi annessi ha finalmente restituito bellezza e funzionalità alla spiaggia. Ma in realtà a Capoterra è in corso una autentica rivoluzione dei lavori pubblici, con decine di milioni di euro stanziati per realizzare il tanto atteso Teatro, costruire o ampliare numerose scuole, per rigenerare la Piazza Liori, per piste ciclabili etc.. Tra questi interventi vi è anche la manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti sportivi di interesse pubblico di Poggio dei Pini, beneficiari di un contributo regionale di € 500.000”.

Non solo: “Il Sindaco Garau, con deliberazione dell’esecutivo n. 286 del 18-12-2024, ha riapprovato le modalità operative dell’intervento a seguito della scandalosa nota dell’Assessorato agli Enti Locali prot. RAS 50760 dell’11.10.2024, con la quale incredibilmente si chiedeva al Comune di provvedere alla demolizione delle opere che insistono su aree demaniali lungo il braccio secondario del Rio S. Girolamo (che non esiste da decenni, basandosi su una cartografia di epoca fascista). Il Comune di Capoterra ha adeguato la scheda tecnica dell’intervento in funzione dell’esclusione dal progetto degli interventi che insistono nelle aree sub iudice. Il progetto mira a creare uno spazio di interesse pubblico che funzioni come un rifugio bio-climatico, un’oasi protetta all’interno del tessuto del paesaggio. L’obiettivo principale è quello di realizzare uno spazio inclusivo, verde, sostenibile e sicuro, che possa migliorare la qualità della vita dei visitatori, favorendo l’interazione sociale e il senso di comunità. Attraverso l’adozione di strategie progettuali mirate alla sostenibilità ambientale, all’utilizzo di materiali eco/compatibili nel rispetto dell’economia circolare e del riuso, si prevede di migliorare significativamente la qualità della vita degli utenti, promuovendo un senso di comunità e un’interazione sociale più forte. L’impianto sportivo ed il suo intorno naturale sarà un punto di riferimento per la sostenibilità sociale e un polo di attrazione, rispettando al contempo la storia ed il contesto in cui si immerge. La presenza prevalente di giardini, con vegetazione autoctona, con piante che riflettono la biodiversità locale, arricchisce l’ambiente e promuove la biodiversità. Questo rifugio bio-climatico, diventa un’oasi verde dove gli utenti possono godere di un microclima favorevole, grazie anche alla scelta di piante arbustive e arboree che garantiscono l’ombreggiamento nei mesi caldi, ottimizzano la gestione dell’acqua piovana. La progettazione sarà caratterizzata da un’elevata accessibilità per tutte le persone, inclusi anziani e persone con disabilità. Il percorso pedonale che permette di percorrere la nuova oasi è progettato in ghiaia stabilizzata drenante, ad eccezione del parcheggio carrabile che verrá realizzato in blocchetti prefabbricati autoportanti e prato che permettono il passaggio dell’acqua.

Tutti gli spazi e i percorsi nelle aree di sosta sono sufficientemente ampi per consentire il passaggio di carrozzine e altri ausili per la mobilità. Gli interventi prevedono la sostituzione dell’illuminazione preesistente con fari LED a basso consumo energetico per 2 campi da tennis coperti, il rifacimento manto superficiale di finitura numero 2 campi da tennis coperti, la realizzazione della piscina esterna con relative pavimentazioni in legno esterne, la sostituzione pavimenti club house e infissi, il rifacimento bagni e spogliatoi, la sistemazione dei giardini e percorsi esterni dell’impianto sportivo, l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e videosorveglianza e l’eventuale messa a nuovo delle reti di recinzione campi da tennis, oltre che di una colonnina di ricarica elettrica nel parcheggio”.