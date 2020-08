Poetto, Pierre Casiraghi fa colazione a Cagliari a bordo della Pasha 3, la barca sontuosa dei reali di Montecarlo. Ecco le foto esclusive del nostro Filippo Pau di questa mattina in rada al Poetto: Pierre Casiraghi gentilissimo saluta il fotografo, la Pasha 3 alle 9,20 di mattina era ancora lì, poi dopo una magica giornata al Poetto è ripartita in direzione Costa Smeralda. La barca con a bordo i suoi ospiti di eccezione, letteralmente estasiati dal mare della Sardegna e dalla vista sul golfo di Cagliari. Con la bandiera del principato di Monaco che sventola spinta dal maestrale in arrivo. Altro che Isola del Covid, la Sardegna al netto di qualsiasi polemica si dimostra la metà più ambita più bella e desiderata del Mediterraneo.